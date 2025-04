Ministra das Finanças do Reino Unido diz que ainda pretende manter regras fiscais durante mandato

LONDRES (Reuters) - A ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, disse nesta quarta-feira que ainda pretende manter as regras fiscais impostas pelo atual governo até o final do mandato em 2029, apesar da turbulência econômica global.

Questionada pela imprensa se as regras fiscais do governo permanecerão inalteradas por todo o mandato do governo, Reeves respondeu: "Sim. Essas regras fiscais não são negociáveis porque são o alicerce da estabilidade e da segurança de que as famílias e as empresas precisam."

De acordo com as regras que ela estabeleceu em outubro - que visam equilibrar os gastos diários com a receita fiscal até 2029 - Reeves tem a opção de suspendê-las temporariamente "no caso de uma emergência ou de um choque econômico significativo para o Reino Unido".