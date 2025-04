UE iniciará retaliação contra tarifas dos EUA em 15 de abril

O resultado da votação era amplamente esperado, uma vez que a Comissão já havia consultado os membros da UE e refinado uma lista inicial em meados de março, removendo laticínios e bebidas alcoólicas dos EUA.

Os principais exportadores de vinho do continente, França e Itália, expressaram preocupação depois que Trump ameaçou atingir o vinho e as bebidas alcoólicas da UE com uma tarifa de 200% se a UE prosseguisse com sua tarifa planejada de 50% sobre o bourbon.

Trump já respondeu às retaliações de Pequim anunciadas na semana passada, quase dobrando as tarifas sobre as importações chinesas. Em resposta a isso, a China disse que imporá tarifas de 84% sobre os produtos dos EUA a partir de quinta-feira.

(Por Philip Blenkinsop)