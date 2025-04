Países da UE devem aprovar primeira retaliação contra tarifas dos EUA

Por Philip Blenkinsop

BRUXELAS (Reuters) - Os países da União Europeia devem aprovar nesta quarta-feira as primeiras contramedidas do bloco contra as tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, juntando-se à China e ao Canadá na retaliação e na escalada de um conflito que pode se tornar uma guerra comercial global.

A aprovação ocorrerá no dia em que as tarifas "recíprocas" de Trump sobre a UE e dezenas de países entram em vigor, incluindo tarifas de 104% sobre a China, ampliando seu ataque tarifário e estimulando vendas mais generalizadas nos mercados financeiros.