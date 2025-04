Preços ao produtor no Brasil caem em fevereiro após 12 altas seguidas

As atividades industriais responsáveis pelas maiores influências no resultado do mês foram refino de petróleo e biocombustíveis (0,24 ponto percentual), alimentos (-0,21 p.p.), outros produtos químicos (0,19 p.p.) e indústrias extrativas (-0,16 p.p.).

Em termos de variação, indústrias extrativas (-3,39%), outros equipamentos de transporte (-2,76%), outros produtos químicos (2,41%) e refino de petróleo e biocombustíveis (2,37%) foram os destaques em fevereiro, de acordo com o IBGE.

"Assim como nos últimos meses, o resultado do IPP em fevereiro foi impactado pela variação cambial", destacou Murilo Alvim, gerente do índice no IBGE.

No ano até fevereiro, o dólar acumulou queda de 4,25% ante o real em relação ao fechamento de 2024.

O setor de alimentos teve queda de 0,84% em fevereiro, segundo mês seguido com recuo nos preços, mas a alta acumulada em 12 meses chegou a 13,96%, a maior desde julho de 2022 (19,55%).

"É a segunda queda consecutiva de preços em alimentos, que acontece após uma sequência de nove altas consecutivas. Os destaques em fevereiro foram os menores preços das carnes, principalmente as carnes bovinas, que tiveram um maior nível de abates no mês; os preços do arroz, que está com uma oferta aquecida por conta do início da safra; e os preços de derivados da soja, também com oferta em alta, acompanhando o avanço da colheita", disse Alvim.