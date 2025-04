Premiê da Nova Zelândia discutirá com líderes mundiais reforço ao livre comércio

Em uma reviravolta surpreendente, nesta quarta-feira Trump disse que suspenderia temporariamente as pesadas tarifas que havia imposto à maioria dos países.

Luxon disse que falaria com líderes mundiais ainda nesta quinta-feira para discutir ações conjuntas para reforçar o sistema de comércio baseado em regras.

Um porta-voz não pôde dar detalhes sobre com quais líderes Luxon contataria ou quando a ligação ou ligações aconteceriam.

A Nova Zelândia continuará a trabalhar com países com ideias semelhantes, para promover o livre comércio como um caminho para a prosperidade e explorar o papel do Acordo Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífica (CPTPP, na sigla em inglês) no fortalecimento dessa visão, disse Luxon em um discurso na Câmara de Comércio de Wellington.

“Uma possibilidade é que os membros do CPTPP e da União Europeia trabalhem juntos para defender o comércio baseado em regras e assumir compromissos específicos sobre como esse apoio se concretiza na prática”, disse ele em discurso.

Luxon acrescentou que viajaria ao Reino Unido no final de abril para se encontrar com o primeiro-ministro Keir Starmer e falar sobre comércio, segurança e questões geopolíticas.