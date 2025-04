Presidente do Fed de Minneapolis diz que nem aumento ou corte de juros estão fora de cogitação

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Minneapolis, Neel Kashkari, disse nesta quarta-feira que as tarifas anunciadas pelos Estados Unidos na semana passada ameaçam desancorar as expectativas de inflação, mesmo que também impactem o crescimento, deixando a porta aberta a uma mudança na taxa de juros seja para cima ou para baixo, com um aumento do obstáculo para qualquer movimento.

"Dada a importância primordial de manter as expectativas de inflação de longo prazo ancoradas e o provável aumento da inflação de curto prazo decorrente das tarifas, a barreira para o corte dos juros, mesmo diante de uma economia enfraquecida e do possível aumento do desemprego, está mais alta", disse Kashkari em um ensaio divulgado pelo banco.

"Por outro lado, dado que a demanda por capital de investimento provavelmente será menor... a política monetária está ficando um pouco mais apertada por si só, reduzindo a necessidade imediata de elevar os juros para manter as expectativas de inflação de longo prazo ancoradas."