Presidente-executivo do JPMorgan prevê recessão por tarifas e pede negociações comerciais rápidas

Ele pediu um rápido progresso nas negociações comerciais com os parceiros dos EUA a fim de acalmar os mercados, que têm sido abalados pelos anúncios de tarifas.

"Espero que o que eles realmente façam seja... que essas coisas sejam feitas rapidamente", disse Dimon, referindo-se às negociações comerciais entre o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e outros países. "Se eles querem acalmar os mercados, mostrem progresso nessas questões."

Dimon é uma das vozes mais proeminentes do setor corporativo dos EUA e tem sido consultado regularmente por diferentes governos em tempos de crise. Seu nome foi cogitado para cargos importantes durante a campanha presidencial de 2024, incluindo o de secretário do Tesouro, mas ele permaneceu no banco.

"Estou tendo uma visão calma, mas acho que pode piorar se não fizermos algum progresso aqui", disse Dimon.

Economistas do JPMorgan aumentaram o risco de uma recessão global e nos EUA neste ano para 60%, de 40% anteriormente, depois que Trump revelou as barreiras comerciais.

Mesmo antes do último anúncio de tarifas feito por Trump, as novas tarifas e as preocupações com o comércio contribuíram para uma queda de 13% nas fusões e aquisições nos EUA no primeiro trimestre, segundo dados da Dealogic compilados para a Reuters.