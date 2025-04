Principal representante cambial do Japão pede cooperação global para combater questões tarifárias

TÓQUIO (Reuters) - O Japão cooperará com o G7 e com o Fundo Monetário Internacional para ajudar a estabilizar o mercado após os danos causados pelas tarifas dos Estados Unidos, disse o principal representante cambial do país nesta quarta-feira.

"A cooperação precisa ser internacional para evitar a instabilidade do mercado", disse Atsushi Mimura a repórteres após uma reunião trilateral de autoridades do Ministério das Finanças do Japão, da Agência de Serviços Financeiros e do Banco do Japão.

"Estamos discutindo urgentemente por meio de vários canais internacionais e bilaterais, incluindo o G7, países asiáticos e organizações internacionais como o FMI, (...) e continuaremos a nos esforçar ao máximo para fazer isso", disse ele.