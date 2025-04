Queda do Brent não atrapalha próximo leilão de novas áreas de petróleo em junho, diz ANP

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) não prevê que a queda do preço do petróleo Brent, referência global, possa atrapalhar o próximo leilão de oferta permanente de blocos exploratórios de petróleo, marcado para 17 de junho, disse a diretora da autarquia Symone Araujo, nesta quarta-feira, a jornalistas.

Neste 5º Ciclo da Oferta Permanente de Concessão (OPC), serão ofertados 332 blocos exploratórios, em 11 bacias sedimentares.

A diretora destacou que haverá grande oportunidade nesta concorrência, com ativos muito bons sendo ofertados, além de ressaltar que o Brasil tem "tradição de segurança jurídica e previsibilidade".