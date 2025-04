STOXX 600 despenca com entrada em vigor de tarifas recíprocas dos EUA

Atualmente, o STOXX 600 está cerca de 15,5% abaixo de seu recorde histórico de fechamento e próximo de queda de 20%, o que confirmaria um "bear market" (mercado baixista).

As ações de bancos caíam 1,4%, à medida que os investidores precificavam totalmente um corte na taxa de juros pelo Banco Central Europeu na próxima semana para sustentar a economia da zona do euro.

As tarifas recíprocas do presidente dos EUA, Donald Trump, incluindo uma taxa de 20% sobre produtos selecionados da União Europeia, entraram em vigor nesta quarta-feira, e o bloco europeu deverá votar as contramedidas iniciais mais tarde.

As farmacêuticas Roche, Novartis e Novo Nordisk recuavam entre 5,5% e 5,9%, depois que Trump reiterou seus planos para uma tarifa "maior" sobre todas as importações farmacêuticas.

As ações do setor de energia caíam 3,3%, uma vez que os preços do petróleo recuavam para o menor nível em quatro anos, enquanto as mineradoras afundavam 4,3%, já que o maior exportador de metais do mundo, a China, foi atingida por uma enorme tarifa de 104%. [O/R][MET/L]

A China prometeu lutar contra o que considera uma chantagem.