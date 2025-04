Tarifas comerciais de Trump entram em vigor e China retalia

As tarifas de Trump - que, segundo ele, têm como objetivo acabar com os déficits comerciais dos EUA com muitos países - derrubaram uma ordem comercial global em vigor há décadas, aumentando os temores de recessão e eliminando trilhões de dólares do valor de mercado de grandes empresas.

Os mercados globais sofriam um baque nesta sessão, quando as tarifas de 104% de Trump sobre a China entraram em vigor, e uma venda selvagem dos títulos dos EUA provocou temores de que os fundos estrangeiros estivessem fugindo dos ativos norte-americanos.

Os mercados caíram ainda mais depois que a China retaliou. As ações europeias ampliaram as perdas. Os preços do petróleo caíram para mínimas ainda mais profundas de quatro anos e os futuros dos índices acionários dos EUA recuaram acentuadamente.

Ao anunciar suas novas tarifas, o Ministério das Finanças da China afirmou em um comunicado: "A escalada de tarifas dos EUA sobre a China é erro em cima de erro, que infringe seriamente os direitos e interesses legítimos da China e prejudica seriamente o sistema de comércio multilateral baseado em regras."

Pequim também impôs restrições a 18 empresas norte-americanas, principalmente em setores relacionados à defesa, somando-se às cerca de 60 empresas dos EUA punidas pelas tarifas de Trump.

QUEDA DE BRAÇO