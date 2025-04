Tarifas criam choque estagflacionário no longo prazo, diz membro do BCE

AMSTERDÃ (Reuters) - As amplas tarifas de importação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, provavelmente terão um impacto estagflacionário no longo prazo, elevando a inflação enquanto o crescimento econômico é interrompido, disse o formulador de políticas do Banco Central Europeu (BCE), Klaas Knot, nesta quarta-feira.

"Uma guerra comercial é um choque negativo na oferta. É um choque estagflacionário", disse Knot em uma conferência no banco central holandês em Amsterdã.

"É provável que, com o passar do tempo, o impacto se torne mais inflacionário do que deflacionário", acrescentou Knot, apontando também para o aumento dos gastos governamentais da Alemanha e a necessidade de investir pesadamente na defesa europeia.