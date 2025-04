Tarifas de Trump entram em vigor e causam mais perdas no mercado

Desde que Trump revelou suas tarifas na última quarta-feira, o S&P 500 sofreu sua maior perda desde a criação do índice de referência na década de 1950. Ele agora está se aproximando de um "bear market", definido como 20% abaixo de sua máxima mais recente.

Os títulos de referência globais, ativos considerados relativamente seguros, também eram afetados pela turbulência do mercado nesta quarta-feira, uma virada em direção a vendas forçadas que está soando como um alarme para os investidores.

As ações europeias caíam nesta quarta-feira e os futuros acionários dos EUA apontavam para mais dificuldades à frente, após uma sessão sombria na maior parte da Ásia. No entanto, as ações chinesas contrariaram a tendência, já que o apoio do Estado sustentou o mercado.

Os principais líderes da China planejam se reunir já nesta quarta-feira para definir medidas para impulsionar a economia e estabilizar os mercados de capitais, disseram pessoas com conhecimento do assunto.

A CHINA PROMETE LUTAR

Trump quase dobrou as tarifas sobre as importações chinesas, que haviam sido fixadas em 54% na semana passada, em resposta às contratarifas que Pequim anunciou na semana passada. A China prometeu lutar contra o que considera uma chantagem.