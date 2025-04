Tarifas globais são negativas para setor de energia, diz secretário de Minas e Energia

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A percepção do governo brasileiro é de que tarifas globais são negativas para o setor de energia, disse o secretário nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, Pietro Mentes, nesta quarta-feira, ao fazer um discurso em evento no Rio de Janeiro.

O petróleo Brent caiu de um patamar de cerca de US$75 por barril para cerca de US$63 por barril desde que o presidente Donald Trump anunciou em 2 de abril um tarifaço, que gerou retaliações por vários países e levantou temores de analistas de mercado sobre uma possível recessão global, com impactos na demanda pela commodity.

Mendes destacou, no entanto, que ativos brasileiros são resilientes a preços de petróleo mais baixos.