Taxas dos DIs desaceleram com pausa em tarifas, mas ainda fecham em alta

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs desaceleraram nesta quarta-feira após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar uma pausa de 90 dias na cobrança de tarifas adicionais sobre uma série de países, mas ainda assim terminaram em alta, refletindo as tensões trazidas pela escalada da guerra comercial.

Após chegarem a subir mais de 30 pontos-base pela manhã, as taxas futuras terminaram a sessão com altas mais modestas, após Trump dar um passo atrás.

No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2026 -- um dos mais líquidos no curto prazo -- estava em 14,83%, ante o ajuste de 14,757% da sessão anterior, enquanto a taxa para janeiro de 2027 marcava 14,505%, em alta de 18 pontos-base ante o ajuste de 14,326%.