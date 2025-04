Turbulência tarifária deixa investidores sem ter muito para onde ir

O rápido aumento dos rendimentos do Tesouro dos EUA preocupou os investidores, que temem que isso possa ser uma venda forçada para cobrir as perdas do portfólio e uma corrida por dinheiro, reavivando as lembranças da turbulência do mercado da Covid-19.

Aqui está uma visão geral de como os ativos tradicionalmente considerados portos seguros têm se saído até agora durante a turbulência tarifária:

1/ DÓLAR FICA EM SEGUNDO PLANO

O dólar foi o primeiro a perder seu brilho depois que Trump anunciou as tarifas, quando caiu junto com os mercados de ações. Esse foi um movimento incomum que levantou questões sobre a posição global da moeda dos EUA, muitas vezes apelidada de "Rei Dólar" por sua força e domínio nos mercados monetários globais.

O dólar caiu mais de 5% este ano em relação a uma cesta de outras moedas, depois de registrar seu início de ano mais fraco desde 2016, mostram os dados da LSEG.

O fato de o dólar não ter se beneficiado do aumento dos rendimentos do Tesouro dos EUA aumentou as preocupações dos investidores porque, até o momento, os retornos mais altos dos títulos do Tesouro em relação a outros mercados de títulos haviam impulsionado o apelo do dólar.