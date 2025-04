Varejo tem em março segunda alta mensal seguida em vendas, diz Getnet

SÃO PAULO (Reuters) - As vendas no varejo ampliado avançaram 1,2% em março ante fevereiro, no segundo mês seguido de crescimento na comparação mensal, com destaques positivos para categorias que incluem móveis e eletrodomésticos, veículos e materiais de construção, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pela empresa de meios de pagamento Getnet, do Santander Brasil.

Em relação ao mesmo mês de 2024, também em termos ampliados, as vendas no varejo aumentaram 3,4%. Na medição restrita, houve recuo de 0,3% no mês, mas alta de 4,9% no ano, segundo os dados.

"Embora o índice restrito tenha recuado em março, somente combustíveis e outros bens de consumo pessoal tiveram resultados negativos (-2,2% m/m e -2,4% m/m, respectivamente)", afirmou a empresa.