Vendas no varejo do Brasil avançam em fevereiro e atingem maior patamar da série

Especialistas preveem um crescimento moderado das vendas no varejo, contribuindo para uma desaceleração da atividade econômica, diante de uma taxa de juros em patamar elevado, de 14,25% atualmente.

"Para 2025, mesmo com o índice de atividade tendo atingido novo recorde histórico, o ritmo de expansão deve desacelerar, com segmentos mais sensíveis ao endividamento... enfrentando maior pressão, enquanto hipermercados, supermercados e perfumaria tendem a continuar sustentados pelo consumo das famílias", avaliou Ariane Benedito, economista-chefe do PicPay.

Entre as oito atividades pesquisadas na pesquisa do IBGE sobre o varejo, quatro avançaram em fevereiro, com destaque para Hiper e supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (1,1%) e Móveis e eletrodomésticos (0,9%).

"Em fevereiro, observamos a volta de um protagonismo para o setor de hiper e supermercados, após um período de seis meses, desde agosto, com variações próximas de zero", destacou Cristiano Santos, gerente da pesquisa do IBGE.

Segundo ele, o que explica o crescimento das vendas em supermercados é o fato de "condições macroeconômicas mais complexas" levarem as pessoas a optar por produtos mais básicos.

Ele citou como exemplo dessas condições "a queda do número de pessoas ocupadas, a estabilidade da massa de rendimento real e a inflação da alimentação em domicílio, (que) não incentivam o consumo de bens que não sejam de primeira necessidade".