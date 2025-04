CORREÇÃO-Wall Street salta após Trump anunciar pausa de 90 dias para tarifas

Nesta quarta-feira, a China impôs tarifas adicionais de 84% sobre todos os produtos norte-americanos a partir de 10 de abril, acima dos 34% anunciados anteriormente, depois que as tarifas dos EUA de 104% sobre suas exportações entraram em vigor.

As grandes ações de tecnologia ainda lideravam os ganhos, com a Apple subindo 10% e a Nvidia avançando 13%.

"O reflexo de comprar a queda é muito forte e, certamente, a destruição que você viu nas ações de tecnologia as torna baratas em relação a onde estavam", disse Chris Beauchamp, estrategista-chefe da IG.

O Dow Jones subia 6,94%, a 40.260,03 pontos. O S&P 500 tinha alta de 8,02%, a 5.384,42 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 10,09%, a 16.808,15 pontos.

A próxima temporada de balanços oferecerá mais informações sobre a saúde das empresas dos EUA, já que os investidores temem um impacto das tarifas sobre o crescimento econômico. Bancos dos EUA, incluindo o JPMorgan Chase, divulgarão os resultados do primeiro trimestre na sexta-feira.

Todos os principais subsetores do S&P 500 tinham alta, com a tecnologia da informação e o consumo discricionário na liderança, com altas de 11% e 8,5%, respectivamente.