Wall Street tem desempenho misto na abertura após China elevar tarifas sobre produtos dos EUA

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram sem direção comum nesta quarta-feira depois que a China anunciou mais impostos sobre produtos dos Estados Unidos, retaliando as tarifas recíprocas do presidente Donald Trump que entraram em vigor no dia.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,68% na abertura, para 37.387,91 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,35%, a 4.965,28 pontos, enquanto o Nasdaq Composite subia 0,18%, para 15.295,441 pontos.

(Reportagem de Shashwat Chauhan em Bengaluru)