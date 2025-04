Ações de China e Hong Kong fecham em alta com expectativa de negociações comerciais

XANGAI (Reuters) - Os mercados acionários da China e de Hong Kong fecharam em alta nesta quinta-feira, com os investidores minimizando o mais recente aumento das tarifas dos Estados Unidos sobre as importações chinesas e depositando suas expectativas em negociações entre as duas maiores economias do mundo.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 1,16%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 1,31%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 2,06%.

A alta nas ações de Hong Kong seguiu-se aos ganhos de 6% nas empresas chinesas de internet listadas no mercado dos EUA depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, reduziu temporariamente as tarifas acabara de impor a dezenas de outros países.