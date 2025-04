Ações dos EUA caem com escalada da guerra comercial com China; UE suspende contramedidas

Pequim pode novamente responder da mesma forma, depois de já ter imposto tarifas de 84% sobre as importações dos EUA na quarta-feira.

Trump, que afirma que as tarifas têm como objetivo corrigir os desequilíbrios comerciais dos EUA, disse que uma solução com a China também é possível. Mas autoridades afirmaram que priorizarão as negociações com outros países, já que o Vietnã, o Japão, a Coreia do Sul e outros se alinham para tentar chegar a um acordo.

A pausa tarifária dos EUA não se aplica às tarifas pagas pelo Canadá e pelo México, porque seus produtos ainda estão sujeitos a tarifas de 25% relacionadas ao fentanil, a menos que estejam em conformidade com as regras de origem do acordo comercial entre EUA, México e Canadá.

(Texto de Ingrid Melander, John Geddie e Joseph Ax)