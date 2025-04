Ações europeias registram melhor dia em mais de três anos após pausa nas tarifas de Trump

Por Sukriti Gupta e Medha Singh e Lisa Pauline Mattackal

(Reuters) - As ações europeias saltaram nesta quinta-feira, com a maioria dos índices registrando seus maiores ganhos diários desde 2022 depois que a pausa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas tarifas recíprocas para a maioria dos parceiros comerciais provocou uma enorme recuperação após uma liquidação brutal.

A suspensão das tarifas sobre dezenas de países ocorreu menos de 24 horas após a sua entrada em vigor. Em resposta, a União Europeia suspendeu nesta quinta-feira suas próprias contramedidas contra importações dos EUA no valor de cerca de 21 bilhões de euros.