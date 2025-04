ANM diz que conta com 100 fiscais para atuar em todo Brasil após estudo sobre abandono de minas

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) - A Agência Nacional de Mineração (ANM) afirmou nesta quinta-feira que conta com cerca de 100 fiscais para atuar em todo o país, um dia após um estudo do Instituto Escolhas apontar 3.943 empreendimentos minerários com indícios de abandono, ou 11% do total de lavras permitidas.

O levantamento, feito com base em informações da ANM e revelado na véspera pela Reuters, chamou a atenção para riscos de áreas desmatadas não serem recuperadas, para a contaminação do solo e das águas, além da estabilidade física das minas abandonadas.