BCE alerta que cenário bancário fragmentado da UE é vulnerável a choques

VARSÓVIA (Reuters) - A Europa precisa remover as barreiras às fusões bancárias, pois um cenário financeiro fragmentado, com regras e costumes nacionais diferentes, deixa o bloco vulnerável a choques e instabilidade, disse a supervisora do Banco Central Europeu, Claudia Buch, nesta quinta-feira.

Os maiores bancos da Europa são muito menores do que seus homólogos norte-americanos e o BCE defende regularmente a realização de mais fusões, mas os políticos geralmente resistem às tentativas de aquisições transfronteiriças, temendo a perda de campeões nacionais para um rival estrangeiro.

Destacando essa tendência, a Alemanha tem se oposto há meses à abordagem do UniCredit em relação ao Commerzbank, apesar do sinal verde do BCE para que o credor italiano aumente sua participação.