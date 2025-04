"Bravataria e equívocos" de Trump criarão oportunidades para o Brasil, diz ministro

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta quinta-feira estar confiante de que "bravataria" e "equívocos" do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vão gerar oportunidades para o Brasil, incluindo a possibilidade de queda dos preços dos combustíveis.

"Estou muito confiante que essa bravataria, esse atabalhoamento e equívocos que comete o presidente Trump nas relações com o mundo vão gerar muitas oportunidades para o Brasil e uma delas, que já está muito presente, é a possibilidade de reduzir preço de combustíveis, que é fundamental para o ciclo virtuoso do Brasil", afirmou em um evento no Rio de Janeiro.

O petróleo Brent, importante referência para a precificação de combustíveis, caiu de um patamar de cerca de US$75 por barril para cerca de US$63 por barril desde que o presidente Donald Trump anunciou em 2 de abril um tarifaço, que gerou retaliações por vários países e levantou temores de analistas de mercado sobre uma possível recessão global, com impactos na demanda pela commodity.