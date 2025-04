Câmara dos Deputados dos EUA aprova plano orçamentário que abre caminho para cortes de impostos de Trump

Os republicanos irão elaborar esses cortes de impostos nos próximos meses.

A legislação aprovada nesta quinta-feira equivale a um projeto orçamentário amplo, que inclui poucos detalhes.

Ela reduzirá os impostos em cerca de US$5 trilhões e acrescentará aproximadamente US$5,7 trilhões à dívida do governo federal na próxima década.

O presidente da Câmara, Mike Johnson, esperava aprová-lo na quarta-feira, mas adiou a ação quando alguns de seus correligionários republicanos objetaram que o plano não cortava os gastos o suficiente. Com uma maioria de 220 cadeiras a 213, Johnson tem pouca margem de erro.

A legislação, que foi aprovada no Senado no sábado, exige um mínimo de US$4 bilhões em cortes de gastos. Isso é muito menos do que uma versão anterior aprovada pela Câmara que exige cortes de US$1,5 trilhão.

Os republicanos do Senado dizem que o valor de US$4 bilhões é simplesmente um mínimo que não impede o Congresso de aprovar cortes de gastos muito maiores nos próximos meses. Mas alguns conservadores linha-dura da Câmara dizem que estão relutantes em votar em uma legislação que não inclua uma meta maior.