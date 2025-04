Conversas entre EUA e Ucrânia sobre acordo de minerais começarão na 6ª-feira, diz vice-premiê

KIEV (Reuters) - As consultas técnicas entre os Estados Unidos e a Ucrânia sobre um acordo de minerais começarão em Washington na sexta-feira e não interferirão em outros compromissos financeiros de Kiev, disse a vice-premiê ucraniana, Olha Stefanishyna, nesta quinta-feira.

O presidente dos EUA, Donald Trump, está buscando um acordo bilateral de minerais como parte de um esforço para acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Ele também vê isso como uma forma de recuperar bilhões de dólares gastos em assistência militar a Kiev, embora a ajuda não tenha sido um empréstimo.

Falando a repórteres em Bruxelas, Stefanishyna disse que as equipes dos EUA e da Ucrânia se reunirão na sexta-feira e repetiu a posição de Kiev de que qualquer acordo em potencial não entrará em conflito com as obrigações vinculadas à ajuda da União Europeia ou do Fundo Monetário Internacional (FMI).