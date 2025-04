Dólar oscila pouco com divisão entre alívio por pausa nas tarifas e cautela com tensões EUA-China

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,37%, a R$5,864 na venda.

O foco dos mercados nesta sessão continuava em torno do anúncio de Trump na quarta, quando pausou as tarifas impostas sobre uma série de países para permitir negociações, mantendo em vigor uma taxa universal de 10% sobre a maioria das importações dos EUA.

Após sessões consecutivas com grandes perdas nos mercados após Trump apresentar as tarifas na semana passada, uma vez que se teme o impacto econômico das medidas comerciais, investidores aproveitaram a pausa para retomar suas posições, elevando ativos de maior risco na quarta.

O dólar à vista, por exemplo fechou em baixa de 2,53%, a R$5,8467, na véspera, cerca de 25 centavos abaixo da máxima do dia, a R$6,0973 (+1,65%), que foi atingida antes do anúncio de Trump.

Nesta quinta, no entanto, prevalecia um sentimento maior de cautela no mercado nacional, uma vez que ainda existe preocupação com as consequências da escalada da disputa comercial entre as duas maiores economias do mundo.

Junto da pausa em algumas tarifas, Trump ainda afirmou que estava aumentando a taxa sobre os produtos chineses para 125%, em resposta à imposição por Pequim de tarifa de 84% sobre as mercadorias dos EUA.