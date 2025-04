Escalada tarifária de Trump ameaça reverter boom de importações dos EUA

Ainda assim, o comércio com a China — o principal parceiro comercial marítimo dos EUA — está diminuindo. O volume caiu 12,6% de fevereiro a março, depois que o governo Trump impôs tarifas de 10% sobre produtos fabricados na China em fevereiro e uma tarifa adicional de 10% em março.

"As cadeias de suprimentos globais estão enfrentando desafios significativos, em particular devido à volatilidade associada ao aumento das tarifas dos EUA e às medidas de retaliação dos principais parceiros comerciais", disse Jackson Wood, diretor de estratégia industrial da Descartes.

Trump alimentou essa preocupação na quarta-feira, aumentando as tarifas sobre a maior nação exportadora do mundo de 104% para 125%, em resposta à reação da China às tarifas. Ao mesmo tempo, Trump suspendeu por 90 dias as tarifas "recíprocas" sobre outros países acima da taxa geral de 10%.

Momentos antes desses ajustes, a National Retail Federation (NRF) e a Hackett Associates previram que o volume de carga de importação em contêineres cairia pelo menos 20% em relação ao ano anterior no segundo semestre de 2025. Eles se recusaram a revisar sua previsão.

Gene Seroka, diretor-executivo do porto marítimo mais movimentado dos EUA e uma importante porta de entrada para as importações da China, juntou-se a um coro de executivos que alertaram que a guerra comercial dos EUA poderia sufocar as importações.

"Embora o Porto de Los Angeles tenha registrado um aumento no volume de carga nos últimos meses, com os importadores se antecipando às tarifas, o volume pode cair 10% ou mais no segundo semestre deste ano em comparação com 2024", disse Seroka.