Fundador de maior hedge fund do mundo pede acordo comercial dos EUA com China

(Reuters) - Ray Dalio, fundador do maior hedge fund do mundo, pediu um acordo dos Estados Unidos com a China sobre tarifas de importação e disse que a próxima meta do governo do presidente norte-americano, Donald Trump, deveria ser reduzir o déficit do país para 3% do PIB.

"A decisão de Trump de recuar de uma abordagem pior e negociar como lidar com esses desequilíbrios é uma via muito melhor", disse Dalio, que comanda o Bridgewater Associates, em uma publicação na rede social X, referindo-se à decisão de Trump de voltar atrás sobre algumas tarifas.

"Eu tenho esperança e espero que ele faça o mesmo com os chineses", acrescentou.