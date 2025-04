Gestora Janus Henderson aconselha investidor a reduzir exposição a ações com recessão no horizonte

Por Saeed Azhar

NOVA IORQUE (Reuters) - A gestora Janus Henderson, que administra US$379 bilhões em ativos, está aconselhando investidores a reduzirem suas participações em ações e comprar mais títulos soberanos com grau de investimento, já que as tarifas de importação ameaçam desacelerar o crescimento global, disse um gestor de fundos.

A Janus Henderson agora recomenda um portfólio de 55% de ações e 45% de títulos, em comparação com sua recomendação no início do ano de 62% de ações e 38% de títulos, disse Adam Hetts, chefe global de multiativos da Janus, à Reuters.