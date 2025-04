Governo analisa usar lei para conter preços excessivos de hospedagens e passagens na COP30

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - O governo federal está explorando alternativas dentro da legislação para tentar conter os altos preços de passagens aéreas e hospedagens em Belém por ocasião da cúpula do clima COP30 em novembro, e deve ter reuniões com o setor para limitar preços que, em muitos casos, estão sendo considerados abusivos, afirmou uma autoridade envolvida na organização do evento.

De acordo com o secretário extraordinário do governo federal para a COP30, Valter Correia dos Santos, já foram iniciadas conversas dentro do governo, especialmente com o Ministério da Justiça, para se buscar as ferramentas legais que podem ser usadas para "sensibilizar" a rede hoteleira.