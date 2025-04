Ibovespa abre com viés negativo com olhos ainda sobre tarifas de Trump

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista abria com viés negativo nesta quinta-feira, com agentes financeiros no mundo todo ainda analisando as implicações da decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de aliviar tarifas para alguns países, mas aumentar a pressão sobre a China,

Às 10h05, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 0,3%, a 127.410,99 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 16 de abril, caía 0,15%.

Na quarta-feira, o Ibovespa avançou mais de 3%, puxado por Vale e Petrobras, após Trump reduzir temporariamente as tarifas comerciais a vários países, com exceção da China, que teve a alíquota elevada ainda mais após uma troca de retaliações entre as duas economias.