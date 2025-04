Ibovespa fecha em queda com receios sobre tarifas ainda pesando

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta quinta-feira, com a trégua da véspera tendo vida curta, uma vez que persistem preocupações e incertezas sobre os desdobramentos do conflito comercial deflagrado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, principalmente envolvendo a relação com a China.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa recuou 1,43%, a 125.966,59 pontos, de acordo com dados preliminares, chegando a 124.894,76 pontos na mínima e a 127.796,75 pontos na máxima. O volume financeiro no pregão somava R$23,6 bilhões antes dos ajustes finais.