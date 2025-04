Lula sanciona Orçamento de 2025, mas faz dois vetos indicados pelo Planejamento

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quinta-feira a Lei Orçamentária Anual de 2025, aprovada pelo Congresso em março com meses de atraso, mas fez dois vetos recomendados pelo Ministério do Planejamento.

A lei, que prevê as receitas e fixa as despesas da União, projeta um superávit primário, após compensações, de R$14,5 bilhões, ante proposta original do Executivo que apontava para um saldo positivo de R$3,7 bilhões.

O valor fica dentro da meta de resultado primário para 2025 estabelecida pela Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano, que prevê déficit zero com uma banda de tolerância de 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB) para cima ou para baixo, o equivalente a cerca de R$31 bilhões para mais ou para menos.