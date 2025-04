Minério de ferro sobe conforme guerra comercial aumenta esperanças de estímulo da China

Trump retaliou com uma tarifa ainda mais alta, de 125%.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 3,06%, a 707 iuanes (US$96,30) a tonelada, depois de cair para o valor mais baixo em mais de seis meses na quarta-feira.

O minério de ferro de maio, referência na Bolsa de Cingapura, subiu 1,76%, para US$96,45 a tonelada. Durante a sessão, o contrato chegou a atingir uma máxima intradiária de US$99,5.

"A perspectiva de uma guerra comercial prolongada também aumentou as expectativas de que Pequim revele medidas de estímulo mais agressivas", disseram os analistas do ING.

A China precisa implementar políticas macroeconômicas mais proativas e lançá-las prontamente, já que "choques externos" pressionam a estabilização econômica do país, disse o primeiro-ministro Li Qiang.

Enquanto isso, Trump, em uma reviravolta surpreendente, anunciou uma pausa de 90 dias nas pesadas tarifas para os parceiros comerciais dos EUA que não retaliaram, impulsionando o sentimento do mercado e fazendo com que os metais disparassem.