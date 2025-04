Novartis planeja investir US$23 bi em fábricas nos EUA em meio a ameaças de tarifas de Trump

A Novartis produz medicamentos como o remédio para insuficiência cardíaca Entresto e a terapia contra o câncer de mama Kisqali em 33 fábricas em todo o mundo.

As novas instalações e expansões serão construídas nos próximos cinco anos e devem criar mais de 1 mil empregos para trabalhadores qualificados, como engenheiros e cientistas, além de outros 3 mil postos de trabalho para a equipe de apoio e na construção, segundo a Novartis.

A empresa disse que ainda não decidiu onde construir suas novas fábricas.

O anúncio ocorre dois dias após o presidente norte-americano, Donald Trump, afirmar que os EUA anunciarão em breve uma "grande" tarifa sobre importações de produtos farmacêuticos, levando as ações de empresas farmacêuticas a despencarem.

"Acreditamos que podemos gerenciar as tarifas -- embora, é claro, elas sejam muito dolorosas -- então, mesmo que isso seja um fator (por trás do investimento), não é o fator principal", disse o CEO da Novartis, Vas Narasimhan, em uma entrevista, acrescentando que a empresa pretende produzir os medicamentos que vende para norte-americanos nos EUA, em vez de importá-los.

A farmacêutica com sede em Basileia, na Suíça, já havia dito anteriormente que esperava se tornar uma das cinco maiores empresas do mercado farmacêutico dos EUA, o maior do mundo, como parte de uma estratégia que prioriza o país.