Operadores aumentam apostas em cortes de juros pelo Fed após dados de inflação fracos nos EUA

(Reuters) - Operadores apostavam nesta quinta-feira que o Federal Reserve retomará o corte das taxas de juros nos Estados Unidos em junho e, provavelmente, reduzirá em um ponto percentual sua taxa de juros até o final do ano, depois que os dados mostraram que a inflação norte-americana no mês passado foi mais branda do que os economistas esperavam.

Antes dos dados, que mostraram que os preços ao consumidor subiram 2,4% em março, ante 2,8% em fevereiro, os investidores esperavam que o Fed cortasse as taxas de juros em 75 pontos-base ao longo do ano.

(Reportagem de Ann Saphir)