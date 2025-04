Pausa nas tarifas de Trump concentra guerra comercial na China e mercados se recuperam

A China "seguirá até o fim" se os EUA insistirem em seu próprio caminho, disse o porta-voz do Ministério do Comércio, He Yongqian, em uma coletiva de imprensa regular. A porta da China está aberta para o diálogo, mas ele deve se basear no respeito mútuo, disse o ministério.

Pequim pode responder novamente depois de impor tarifas de 84% sobre as importações dos EUA na quarta-feira.

"Nós não recuamos", postou Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, no X nesta quinta-feira, compartilhando um vídeo de um discurso do falecido líder chinês Mao Zedong, de 1953, durante a guerra com os Estados Unidos na península coreana. A Guerra da Coreia terminou em um impasse no final daquele ano.

Trump, que afirma que as tarifas têm como objetivo corrigir os desequilíbrios comerciais dos EUA, disse que uma resolução com a China sobre o comércio também é possível. Mas autoridades disseram que priorizarão as negociações com outros países, já que o Vietnã, o Japão, a Coreia do Sul e outros se alinham para tentar chegar a um acordo.

O Goldman Sachs revisou para baixo suas previsões de crescimento do PIB da China de 4,5% para 4% em 2025, citando os efeitos negativos das tarifas. O iuan atingiu seu menor valor em relação ao dólar nesta quinta-feira desde a crise financeira global.

Na Europa, os rendimentos dos títulos públicos da zona do euro saltaram, os spreads se estreitaram e os mercados reduziram suas apostas em cortes de juros pelo Banco Central Europeu após o último anúncio de Trump. As ações europeias subiam.