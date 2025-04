Pausa tarifária de Trump não altera fundamentos de um Fed que vê riscos à frente

Se a redução de tarifas imposta por Trump fez pouco para mudar a opinião no Fed, cujos membros parecem prontos para manter as taxas de juros inalteradas até que haja mais clareza sobre a direção da economia, os mercados financeiros também não voltaram totalmente ao normal após a suspensão por Trump de impostos, muitas vezes altos, sobre dezenas de países.

As ações dos EUA caíram cerca de 3% após o salto impressionante de quarta-feira. Além disso, houve apenas uma ligeira redução no prêmio pago por empresas com menor capacidade de crédito para tomar empréstimos e o prêmio de risco para títulos de alta qualidade aumentou um pouco.

Já a emissão de títulos corporativos corre o risco de ser interrompida, com as empresas com maior capacidade de crédito captando apenas US$10 bilhões até agora em abril, em comparação com US$190 bilhões em um período semelhante em março. Apenas uma única emissão, com classificação inferior, foi feita neste mês até agora.

O aumento dos custos do crédito corporativo e a desaceleração da emissão de títulos de empresas podem sinalizar uma queda nos gastos com investimentos futuros e ser um precursor de estresse, caso as companhias mais expostas tenham dificuldades para refinanciar ou cobrir custos mais altos da dívida.

Uma venda de notas do Tesouro dos EUA de dez anos ocorreu sem problemas na quarta-feira, mas outro leilão agendado para esta quinta-feira seria observado de perto.

Autoridades do Federal Reserve que falaram antes do anúncio da pausa por Trump disseram que sentiam que os mercados continuaram a funcionar bem durante a turbulência que causou a queda dos mercados de ações globais -- perdas parcialmente revertidas pelo intervalo de 90 dias.