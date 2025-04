Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA têm leve alta

A economia criou 228.000 empregos em março, enquanto a taxa de desemprego subiu de 4,1% em fevereiro para 4,2%.

Na quarta-feira, Trump disse que havia suspendido as tarifas direcionadas aos parceiros comerciais por 90 dias, menos de 24 horas depois que novas tarifas entraram em vigor e mergulharam os mercados financeiros em uma turbulência.

Mas Trump aumentou as tarifas sobre as mercadorias chinesas de 104% para 125%, depois que Pequim respondeu com uma tarifa de 84% sobre os produtos norte-americanos.

Uma tarifa geral de 10% sobre quase todas as importações dos EUA continua em vigor. As tarifas de Trump, que ele vê como uma ferramenta para aumentar a receita para compensar seus cortes de impostos prometidos e para reavivar uma base industrial dos EUA em declínio há muito tempo, aumentaram as chances de uma recessão nos próximos 12 meses.

Ainda não havia sinais de que as demissões de funcionários do governo federal estivessem afetando o mercado de trabalho em meio às batalhas legais em andamento.

Embora as demissões em geral tenham permanecido historicamente baixas, as contratações têm sido mornas, o que faz com que aqueles que perdem seus empregos passem por longos períodos de desemprego.