Pequim reage às tarifas dos EUA reduzindo importações de Hollywood

Chris Fenton, autor de "Feeding the Dragon: Inside the Trillion Dollar Dilemma Facing Hollywood, the NBA, and American Business", disse que a medida foi uma "maneira muito importante de fazer uma declaração de retaliação com quase nenhuma desvantagem para a China".

Os filmes de Hollywood representam apenas 5% das receitas totais de bilheteria no mercado chinês. E, pior para Hollywood, a China tributa essa pequena quantia em 50% antes de qualquer receita voltar para os EUA", disse Fenton à Reuters.

Os estúdios de Hollywood recebem apenas 25% da bilheteria da China, enquanto outros mercados dão aos estúdios o dobro disso, disse ele.

"Essa punição de alto nível a Hollywood é uma demonstração de força de Pequim que só tem a ganhar e que certamente será notada por Washington", acrescentou Fenton.

Em 1994, a China começou a importar 10 filmes norte-americanos por ano por meio do modelo de distribuição de compartilhamento de receita reconhecido internacionalmente. As importações, incluindo "Titanic" e "Avatar", tornaram-se grandes sucessos de bilheteria no mercado chinês, fazendo com que atores como Leonardo DiCaprio e diretores como James Cameron se tornassem nomes conhecidos entre os cinéfilos chineses de várias gerações.

A China é o segundo maior mercado cinematográfico do mundo. No entanto, nos últimos anos, à medida que a cultura de entretenimento local floresceu, o entusiasmo do público chinês pelos filmes de Hollywood diminuiu.