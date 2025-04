PESQUISA-BCE reduzirá juros em abril com base em riscos de queda do crescimento e da inflação

Todos os 33 economistas que responderam a uma pergunta adicional disseram que as tarifas dos EUA haviam afetado negativamente a confiança empresarial no bloco, com mais de um terço dizendo que afetaram de forma "muito negativa".

Uma maioria de 91% dos entrevistados, 32 de 35, pesquisados antes da pausa, disse que as tarifas dos EUA terão um impacto maior neste ano do que os planos de maiores gastos na zona do euro. Entretanto, a maioria disse que a situação será oposta em 2026.