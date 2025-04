Prada compra Versace para criar potência da moda italiana

O preço que a Prada concordou em pagar é um grande desconto em relação aos cerca de US$2,15 bilhões, incluindo dívidas, que a Capri, com sede nos EUA, então conhecida como Michael Kors, pagou pela Versace em 2018, quando foi vendida pela família Versace e pela Blackstone.

Reportagens anteriores da mídia sugeriram uma avaliação de cerca de 1,5 bilhão de euros (US 1,7 bilhão), mas isso foi antes da recente turbulência do mercado em relação às tarifas.

"Essa transação reflete nosso compromisso de aumentar o valor para os acionistas, fortalecer nosso balanço patrimonial e impulsionar o crescimento futuro da Michael Kors e da Jimmy Choo", disse o presidente-executivo da Capri, John Idol.

As ações da Capri operavam em queda de 3% no início do pregão em Nova York e já caíram cerca de 24% no ano até o momento.

O estilo da Versace, com suas estampas ousadas em estilo barroco, trará novos clientes para a Prada, conhecida por seu estilo minimalista.

"A Versace tem um potencial enorme. A jornada será longa e exigirá execução disciplinada e paciência", disse Andrea Guerra, presidente-executivo da Prada.