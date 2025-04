Randon prevê investir até R$500 mi em 2025

(Reuters) - A Randon prevê investir de R$440 milhões a R$500 milhões este ano, segundo projeções divulgadas nesta quinta-feira pela fabricante de implementos rodoviários e componentes para veículos.

A companhia acrescentou que espera registrar no ano uma receita líquida consolidada entre R$13 bilhões e R$14,5 bilhões, de acordo com fato relevante apresentado ao mercado.

As receitas do mercado externo devem girar em torno de US$730 milhões a US$770 milhões em 2025, acrescentou a empresa, que projetou ainda uma margem Ebitda entre 13% e 15% no período.