Volume de serviços no Brasil cresce mais que o esperado em fevereiro com impulso de informação e comunicação

Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o volume registrou ganho de 4,2%. Mas mesmo com os dados fortes de fevereiro, o setor de serviços ainda está 1,0% abaixo do ponto mais alto de sua série, alcançado em outubro de 2024.

Os resultados ficaram acima das expectativas em pesquisa da Reuters de altas de 0,1% na comparação mensal e de 3,3% na base anual.

“Em fevereiro, o setor de serviços mostrou um crescimento disseminado, com quatro das cinco atividades pesquisadas tendo resultados positivos. Com o avanço deste mês, houve recuperação da perda verificada em janeiro”, disse o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo.

O IBGE destacou o desempenho do setor de informação e comunicação, que cresceu 1,8% em fevereiro, favorecendo o resultado geral.

“O grande destaque dos últimos meses tem sido o setor de informação e comunicação, especialmente a parte de serviços de tecnologia da informação, que segue renovando a cada mês o ápice de sua série por conta de alta demanda no fornecimento de serviços TI", afirmou Lobo.

Outras três atividades apresentaram desempenho positivo no mês -- serviços profissionais, administrativos e complementares (1,1%), outros serviços (2,2%) e serviços prestados às famílias (0,5%).