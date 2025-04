STF rejeita recursos e mantém acordo de reparação por danos da Samarco em Mariana

BRASÍLIA/RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou, por unanimidade, cinco recursos e decidiu manter a homologação do acordo para reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), em novembro de 2015, informou o tribunal em nota nesta quinta-feira.

A decisão do STF pode ser vista com uma vitória para as mineradoras, após municípios e outras entidades contestarem o acordo de R$170 bilhões assinado em outubro do ano passado pelas autoridades e Samarco e suas controladoras Vale e BHP.

Pelo acordo para reparar e compensar a região atingida, as mineradoras destinarão R$132 bilhões em dinheiro novo, enquanto R$38 bilhões foram gastos desde o colapso da estrutura.