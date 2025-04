Tarifas podem trazer oportunidades ao Brasil, mas não é o que desejamos, diz secretária do MDIC

Após anunciar na semana passada o que chamou de "tarifas recíprocas" para as importações de quase todos os países pelos EUA, o presidente Donald Trump decidiu na quarta reduzir temporariamente as tarifas a vários países, com exceção da China, que teve a alíquota elevada ainda mais.

Em meio à postura cautelosa do governo brasileiro, que optou por não adotar medidas de retaliação, a secretária disse que o Brasil tem diálogo aberto com as autoridades norte-americanas e se esforça para valorizar a relação dos dois países.

"Reuniões técnicas têm acontecido exatamente nesse esforço de negociar, de valorizar o perfil da nossa relação com os Estados Unidos, que é uma relação ganha-ganha", afirmou.

Prazeres ponderou que há preocupações no governo sobre um rico de desvio de fluxos de comércio global com a guerra tarifária, tema que o governo está monitorando.

A secretária também ressaltou a importância da relação entre Brasil e China, destacando que o país segue se esforçando para fortalecer as trocas comerciais entre as duas nações.

Segundo ela, o Brasil ainda enfrenta barreiras sanitárias e regulatórias na China que, uma vez superadas, as exportações do país podem ser impulsionadas.