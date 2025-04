Taxas futuras de juros sobem em dia negativo para ativos brasileiros em meio à guerra de tarifas

Em meio ao cenário incerto, o mercado segue dividido sobre as próximas decisões do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central para a taxa Selic, hoje em 14,25%.

Na quarta-feira -- atualização mais recente -- o mercado de opções de Copom da B3 precificava 58,00% de probabilidade de alta de 50 pontos-base da Selic em maio (ante 60,50% na véspera), 13,00 de chances de manutenção (10,00% na véspera) e 12,50% de possibilidade de elevação de 25 pontos-base (14,00% na véspera).

No fim da tarde, o mercado de Treasuries mostrava maior acomodação na comparação com os últimos dias, quando a forte venda de títulos fez as taxas dispararem. Às 16h52, o rendimento do Treasury de dez anos -- referência global para decisões de investimento -- estava estável em 4,394%. Já o retorno do título de dois anos -- que reflete apostas para os rumos das taxas de juros de curto prazo -- tinha queda de 11 pontos-base, a 3,835%.